3 мая в селе Тарханка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz. Водитель автомобиля "Lada" на нерегулируемом перекрёстке совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

По факту трагедии начато досудебное расследование, подозреваемый водитель водворён в изолятор временного содержания.

Полиция ВКО призывает водителей к повышенной внимательности на дорогах, особенно в населённых пунктах и зонах, где возможное присутствие детей.

Ранее мы сообщали, что автобус насмерть сбил велосипедиста в Караганде.