  • 23 Мая, 13:17
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В ВКО уровень воды в Черном Иртыше превысил критическую отметку

Сегодня, 08:36
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В ВКО уровень воды в Черном Иртыше превысил критическую отметку Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36
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Превышение критической отметки зафиксировано на гидропосту в селе Боран района Маркаколь, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По данным акимата области, с 15 по 22 мая расход воды на реке Бурчун в районе гидропоста Нанвань на территории КНР постоянно увеличивался. Река Бурчун впадает в Черный Иртыш. На гидропосту в селе Боран района Маркаколь уровень воды Черном Иртыше составил 543 сантиметра, превысив критическую отметку на 18 сантиметров. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2013 и 2016 годах. 

"Акимат совместно ДЧС принимает ряд превентивных мер реагирования. Проинформированы местные исполнительные органы, отделы полиции и прокуратура.Замеры уровня воды в Черном Иртыше ведутся каждые 4 часа, организовано круглосуточное дежурство", - сообщили в акимате.

Чиновники добавили, что в той части села Боран, где возможен разлив реки, построена высокая и протяженная дамба. На одном из участков ведутся работы по укреплению.

На случай необходимости подготовлен пункт временного размещения жителей.

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