В Правительстве состоялось заседание Совета по переходу к "зелёной экономике". О принимаемых мерах доложил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе до 2030 года запланировано строительство пяти ГЭС общей мощностью 74,3 МВт. На сегодня действуют 8 энергопроизводящих организаций мощностью 1,6 ГВт, возобновляемые источники энергии занимают 4% в общем объёме.

Площадь полей под капельным орошением достигает 856 тысяч гектаров. Для обеспечения стабильного водоснабжения населения в 2024 году из 26 проектов на 15,4 млрд тенге введено 11, по 15 проектам работы будут продолжены в 2025 году. Построено и модернизировано более 220 км водопроводных сетей, доступ к чистой питьевой воде обеспечен для 98,3% сельского населения.

Ермек Кошербаев акцентировал внимание на проводимой работе по улучшению системы управления отходами. В регионе ежегодно образуется 145 тысяч тонн ТБО, из которых перерабатывается 22%. В 2025 году планируется запуск нового проекта, который позволит проводить сортировку 36 тысяч тонн отходов в год, получать 10 тысяч тонн товарного битума и 10 тысяч тонн биотоплива в год.

Для снижения степени загрязнения воздуха реализован ряд проектов. К примеру, в результате внедрения современных технологий выбросы от крупного предприятия “Казцинк” за 25 лет сократились более чем в 4 раза. На сегодня горно-металлургическим предприятием начато строительство установки доочистки хвостовых газов сернокислотного завода, что позволит также снизить объемы выделяемого в атмосферу диоксида серы на 1,6 тысячи тонн. Кроме того, производста региона, включая Казцинк, УМЗ, Усть-Каменогорскую ТЭЦ, Бухтарминскую цементную компани, оснащены автоматизированными системами мониторинга эмиссий. Функционирует "Бюро экологической защиты "Өскемен тынысы", которое осуществляет общественный контроль за экологической ситуацией. В целом за последние годы объем вредных веществ в центре региона снизился на 9,5%, или 5,2 тысячи тонн.