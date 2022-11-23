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областной филиал Наццентра качества дорожных активов Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02
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Фото: областной филиал Наццентра качества дорожных активов

В ВКО специалисты проверят качество асфальта, который укладывали в снег

На публикацию в социальных сетях отреагировали в областном филиале Национального центра качества дорожных активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

21 ноября в соцсетях появилось видео, как в Урджарском районе дорожники укладывают асфальт в снег. В тот же день в регион с проверкой отправились сотрудники Национального центра качества дорожных активов.

"Выяснилось, что речь идёт о среднем ремонте улиц в селе Коктерек. Заказчик - отдел ЖКХ и автомобильных дорог Урджарского района. Подрядчик – алматинская компания, которая уже 8 лет трудится в этом регионе. По договору подрядчик должен был отремонтировать пять сельских улиц, однако помешал обильный снегопад. Но часть нижнего покрытия на одной из улиц все же уложили. Это участок протяженностью 240 метров", - рассказали в пресс-службе областного филиала центра. 

22 ноября инженеры наццентра взяли все необходимые пробы.

"Насколько верно утверждение сотрудников подрядной организации, что непогода не страшна для укладки нижнего основания асфальта, теперь проверят в лаборатории центра в Усть-Каменогорске. О результатах сообщим после проведения всех необходимых испытаний", - добавили в пресс-службе.

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#ВКО #дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:02
115
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