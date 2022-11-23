В ВКО специалисты проверят качество асфальта, который укладывали в снег

Фото: областной филиал Наццентра качества дорожных активов

На публикацию в социальных сетях отреагировали в областном филиале Национального центра качества дорожных активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

21 ноября в соцсетях появилось видео, как в Урджарском районе дорожники укладывают асфальт в снег. В тот же день в регион с проверкой отправились сотрудники Национального центра качества дорожных активов.

"Выяснилось, что речь идёт о среднем ремонте улиц в селе Коктерек. Заказчик - отдел ЖКХ и автомобильных дорог Урджарского района. Подрядчик – алматинская компания, которая уже 8 лет трудится в этом регионе. По договору подрядчик должен был отремонтировать пять сельских улиц, однако помешал обильный снегопад. Но часть нижнего покрытия на одной из улиц все же уложили. Это участок протяженностью 240 метров", - рассказали в пресс-службе областного филиала центра.

22 ноября инженеры наццентра взяли все необходимые пробы.