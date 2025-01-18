В ВКО сошла лавина
Лавина перекрыла дорогу, однако жертв и разрушений нет.
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В Восточно-Казахстанской области, на 101-ом км дороги областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское", произошёл самопроизвольный сход снежной лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации ГУ "Казселезащита", причиной стало обильное выпадение осадков. Общий объем лавины составил 370 кубометров.
"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами дорожной службы. В регионе с 17 по 20 января 2025 года в горных районах области объявлена лавинная опасность", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует жителям воздержаться от поездок и походов в горы. По данным специалистов, много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам.
"Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", — рекомендуют спасатели.
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