В Восточно-Казахстанской области, на 101-ом км дороги областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское", произошёл самопроизвольный сход снежной лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ГУ "Казселезащита", причиной стало обильное выпадение осадков. Общий объем лавины составил 370 кубометров.

"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами дорожной службы. В регионе с 17 по 20 января 2025 года в горных районах области объявлена лавинная опасность", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям воздержаться от поездок и походов в горы. По данным специалистов, много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам.