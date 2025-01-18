  • 18 Января, 14:33
  • BAIGENEWS

В ВКО сошла лавина

Лавина перекрыла дорогу, однако жертв и разрушений нет.

Сегодня, 14:11
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: скриншот с видео

В Восточно-Казахстанской области, на 101-ом км дороги областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское", произошёл самопроизвольный сход снежной лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ГУ "Казселезащита", причиной стало обильное выпадение осадков. Общий объем лавины составил 370 кубометров. 

"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами дорожной службы. В регионе с 17 по 20 января 2025 года в горных районах  области объявлена лавинная опасность", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям  воздержаться от поездок и походов в горы. По данным специалистов, много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам.

"Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", — рекомендуют спасатели.

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