Долг довёл до суда жительницу ВКО, её сына и сноху

В ВКО долг довел до суда жительницу ВКО, её сына и сноху, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Как сообщили в Риддерском городском суде, мать заняла сыну 4,4 миллиона тенге для погашения кредита. Заём был оформлен ответчиком в период брака. Данные деньги были использованы на семейные нужды, большая часть – на погашение кредита.

Сын и его супруга проходили по делу как ответчики. С предъявленным иском он согласился. По его словам, после погашения кредита они с супругой были у истца, он написал расписку, при этом супруга присутствовала рядом.

Ответчица иск не признала и обратилась со встречным иском о признании расписки недействительной, мотивируя тем, что расписка подписана лишь ответчиком, её письменного согласия на получение заёмных средств не имеется. Как супруга ответчика она не знала о данной расписке и сделке. Считает, что данная расписка является безвозмездной сделкой между матерью и её сыном.

Написанию данной расписки послужило возбуждение исполнительного производства по взысканию алиментов в отношении бывшего супруга на содержание ребёнка. Ответчица полагает, что в целях сохранения имущества в виде квартиры и была составлена данная расписка.

Суд отказал во встречном иске. И удовлетворил иск о признании долга общим совместным имуществом, определении равных долей в общем совместном долге и взыскании суммы.

Решение суда вступило в законную силу.