В ВКО разыскивают пенсионерку, пропавшую две недели назад

Пенсионерку, ушедшую из дома две недели назад разыскивают в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В селе Белоусовка две недели назад пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Однако, сын пропавшей пенсионерки обратился в полицию только вчера.

"Утром 26 ноября в отдел полиции Глубоковского района обратился житель поселка Белоусовка, который сообщил, что его мать Куксюк Вера Григорьевна 12 ноября вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

В день исчезновения из верхней одежды на ней были синее пальто, коричневая вязаная шапка, розовые калоши.