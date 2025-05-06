За 2024 год и первый квартал 2025 года в Восточно-Казахстанской области выявлены серьёзные нарушения антимонопольного законодательства, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО Ренат Набиев, к административной ответственности привлечено 16 субъектов рынка. Общая сумма штрафов составила 7,7 млн тенге, также конфискован монопольный доход на сумму 4,1 млн тенге.

За этот период специалисты департамента провели 8 расследований, по результатам которых возбуждено 4 административных дела. В рамках политики "мягкого права" было выдано 13 уведомлений и 2 предостережения - в том числе по случаям публикации информации о возможном росте цен на уголь, способной повлиять на поведение участников рынка.

Особое внимание уделяется мониторингу конкурентной среды в ключевых секторах - сжиженный газ, продукты питания, интернет-услуги, нефтепродукты и образование. Проведено 26 конкурентных анализов, по результатам которых разработаны 16 рекомендаций и подписано 40 соглашений о соблюдении антимонопольного комплаенса, включая одно в медицинской сфере.

Кроме того, Департамент ведёт активную работу по снижению административных барьеров для бизнеса. При участии специального совета, в который входят представители предпринимательского сообщества, проведено 24 заседания. Один барьер включён в Республиканскую карту, ещё три предложены к включению, пять устранены на местах.

Были также выявлены случаи, когда государственные и коммунальные предприятия осуществляли деятельность без согласования с антимонопольным органом. В связи с этим предписания получили СПК, акиматы и коммунальные предприятия - все требования были выполнены.

Интересно, что число обращений от граждан и организаций снизилось на 56% по сравнению с предыдущим периодом, составив 100 заявлений. Все обращения были рассмотрены в установленные сроки, без нарушений.