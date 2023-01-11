В ВКО прокомментировали передачу Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС фонду "Самрук-Казына"

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Передача управления Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций не повлияют на основную деятельность объектов. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РК государственные доли Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС переданы в оплату акций "Самрук-Казына".