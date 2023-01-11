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  • В ВКО прокомментировали передачу Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС фонду "Самрук-Казына"
YK-news.kz Вчера, 16:01
413
Вчера, 16:01
413
Фото: YK-news.kz

В ВКО прокомментировали передачу Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС фонду "Самрук-Казына"

Передача управления Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций не повлияют на основную деятельность объектов. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РК государственные доли Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС переданы в оплату акций "Самрук-Казына".

"В настоящее время государственная доля участия в ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" составляет 100 процентов, то есть гидроэлектростанции принадлежат государству и работают по законодательству РК, — отметили в пресс-службе гидроэлектростанций. — Передача ГЭС под управление национального холдинга не повлияет на основную деятельность объектов, она останется прежней — производство электроэнергии".

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#ГЭС #ВКО
BaigeNews.kz
Вчера, 16:01
413
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