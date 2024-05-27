В ВКО произошло землетрясение

Сегодня, 12:43

Сегодня, 12:43

Подземные толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций 27 мая в 11:12, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 118 километрах к северу от Усть-Каменогорска.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,4.

Сведений об ощутимости на территории ВКО нет.