В ВКО произошло землетрясение
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
35Фото: Москва 24
Подземные толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций 27 мая в 11:12, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 118 километрах к северу от Усть-Каменогорска.
Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,4.
Сведений об ощутимости на территории ВКО нет.
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