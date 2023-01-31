В ВКО при уборке снега повредили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото: gov.kz

Специальная техника взялась за капитальную расчистку снега в центральном парке города Алтая. Однако водитель вместе со снежной массой соскрёб и детали мемориала Славы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

На канал 102 обратился местный житель, который обнаружил около парка в куче снега фрагменты гранитной плиты. Он предположил, что их вывернули с памятника.

"С меня сотрудники полиции взяли объяснительную: где, что и когда было обнаружено, — рассказал горожанин Антон Ушаков. — Кусок гранита -– это скорее всего часть нижней ступени памятника. Увидеть место, откуда именно её сорвали и насколько сильны повреждения, сразу невозможно, слишком большой снежный покров. Зимой памятник у нас, к сожалению, ни разу не чистился".

Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, был возведён в 1985 году. Монумент установлен на подиуме, который состоит из четырёх уровней — площадок, символизирующих четыре года войны. Предположительно, одна из площадок и получила повреждения спецтехникой.

Так как сооружение находится в государственном списке памятников местного значения, потерпевшей стороной в данном инциденте являются местные исполнительные органы. Специалист отдела внутренней политики уже направил уведомления в соответствующие ведомства о повреждении.

Стоит отметить, что монумент не впервые страдает от действий водителей спецтехники. Осенью 2020 года нижний уровень подиума с одной стороны мемориала был полностью разрушен грузовым тралом.