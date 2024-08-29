В ВКО при пожаре эвакуированы 15 человек
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
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В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
Прибывшими пожарными подразделениями из зоны задымления было эвакуировано 15 жителей, из них 5 детей.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.