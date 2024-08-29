В ВКО при пожаре эвакуированы 15 человек

В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.



Прибывшими пожарными подразделениями из зоны задымления было эвакуировано 15 жителей, из них 5 детей.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.