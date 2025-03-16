  • 16 Марта, 12:49
  • BAIGENEWS

В ВКО предотвратили лавины: специалисты спустили почти 2000 кубометров снега

Работы провели на оживлённом участке трассы, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.

Сегодня, 12:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео МЧС Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22
73
Фото: скриншот с видео МЧС

В Восточно-Казахстанской области провели контролируемый спуск снежных масс, чтобы избежать опасных сходов лавин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Работы прошли на 132-137 километрах трассы Усть-Каменогорск – Самарское, где расположены три лавиносбора. Это оживленный участок дороги, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.

Специалисты "Казселезащиты" с помощью взрывных работ спустили 1850 кубометров снега, предотвратив возможные сходы лавин.

"Весной риск лавин особенно высок! Будьте осторожны в горах и соблюдайте меры безопасности",  — предупредили в МЧС.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх