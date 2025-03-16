В ВКО предотвратили лавины: специалисты спустили почти 2000 кубометров снега
Работы провели на оживлённом участке трассы, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.
Сегодня, 12:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
73Фото: скриншот с видео МЧС
В Восточно-Казахстанской области провели контролируемый спуск снежных масс, чтобы избежать опасных сходов лавин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Работы прошли на 132-137 километрах трассы Усть-Каменогорск – Самарское, где расположены три лавиносбора. Это оживленный участок дороги, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.
Специалисты "Казселезащиты" с помощью взрывных работ спустили 1850 кубометров снега, предотвратив возможные сходы лавин.
"Весной риск лавин особенно высок! Будьте осторожны в горах и соблюдайте меры безопасности", — предупредили в МЧС.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- Праздник Амал встретили в священном районе Ордабасы
- Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева
- Владимир Путин отреагировал на обращение Дональда Трампа
- Минивэн упал с обрыва и сгорел вместе с людьми в Кыргызстане
- Стал известен соперник Казахского Ломаченко в андеркарде боя Алимханулы