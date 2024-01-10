В ВКО помогли дальнобойщику, который с конца декабря жил в машине

В Усть-Каменогорске оказали помощь дальнобойщику, который с 29 декабря живёт в машине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Мужчина оказался в сложной ситуации и не имел возможности вернуться домой в Петропавловск. Работодатель, по информации волонтёров, перестал выходить с водителем на связь. С конца декабря мужчина живёт в машине.

Неравнодушные жители и волонтёры оказали дальнобойщику посильную помощь. Его обеспечили водой, продуктами. Мужчина поделился с волонтёрами, что ему нужна солярка, чтобы добраться в родной город, но средств приобрести топливо у него нет. Или же дальнобойщик предложил другой вариант: он мог бы забрать какой-то груз из Усть-Каменогорска и таким образом финансовая проблема решится. Сегодня стало известно, что водитель отправляется в рейс.

"Неравнодушные жители привезли мне продукты питания и солярку, я такого даже не ожидал! — поделился Ермек. — Спасибо всем, кто помог мне. Но сначала я еду в Кокшетау — мне нашли туда рейс, чтобы помочь добраться до дома".