В ВКО пенсионерка упала в погреб и пролежала там полсуток

В ВКО полицейские и спасатели спасли женщину, упавшую в погреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В 4 утра пенсионерка из посёлка Первомайский ВКО, спускаясь в погреб за вареньем, оступилась, упала и не смогла самостоятельно подняться. Только после обеда её крики услышали соседи и вызвали сотрудников ДЧС и полиции", – сообщили в МВД.

На место происшествия поспешили участковые инспекторы Азамат Балтабаев и Орал Азамбаев. Спасатели и полицейские с помощью верёвок аккуратно вызволили пенсионерку из подгреба, передав врачам скорой помощи.

Женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.