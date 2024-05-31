В ВКО пенсионерка упала в погреб и пролежала там полсуток
Сегодня, 04:23
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Сегодня, 04:23Сегодня, 04:23
120Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В ВКО полицейские и спасатели спасли женщину, упавшую в погреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В 4 утра пенсионерка из посёлка Первомайский ВКО, спускаясь в погреб за вареньем, оступилась, упала и не смогла самостоятельно подняться. Только после обеда её крики услышали соседи и вызвали сотрудников ДЧС и полиции", – сообщили в МВД.
На место происшествия поспешили участковые инспекторы Азамат Балтабаев и Орал Азамбаев. Спасатели и полицейские с помощью верёвок аккуратно вызволили пенсионерку из подгреба, передав врачам скорой помощи.
Женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.
Видео: МВД РК