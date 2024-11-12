В ВКО открыли для движения некоторые трассы

В нацинальной компании "КазАвтоЖол" проинформировали, что открыты некоторые из автодорог в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, 12 ноября 2024 года с 08:00 открыто движение на следующих дорогах:

Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, 1123-1191 км, участок с.Предгорное - г. Шемонаиха;

Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, 1194-1212 км, участок г. Шемонаиха - гр. РФ;

Усть-Каменогорск - Риддер - гр. РФ, 15-105 км, участок п. Белоусовка - г. Риддер.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-градусные морозы ударят в Казахстане.