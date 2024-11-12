В ВКО открыли для движения некоторые трассы
Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
215Фото: BaigeNews.kz
В нацинальной компании "КазАвтоЖол" проинформировали, что открыты некоторые из автодорог в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, 12 ноября 2024 года с 08:00 открыто движение на следующих дорогах:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, 1123-1191 км, участок с.Предгорное - г. Шемонаиха;
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, 1194-1212 км, участок г. Шемонаиха - гр. РФ;
- Усть-Каменогорск - Риддер - гр. РФ, 15-105 км, участок п. Белоусовка - г. Риддер.
Напомним, ранее сообщалось, что 25-градусные морозы ударят в Казахстане.
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