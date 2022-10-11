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instagram.com/shygysqaz_tjd Сегодня, 14:49
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Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В ВКО остался только один очаг возгорания - МЧС

В Восточно-Казахстанской области остался только один очаг возгорания, остальные ликвидированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"​На всех участках в Восточном Казахстане пожары​ ликвидированы. Действующим остается только загорание в районе "Пугачевского лесничества" Курчумского района. Площадь пожара устанавливается. В тушении степных пожаров задействованы силы пожарных, местных исполнительных органов, лесников. Всего​ 260 человек личного состава и порядка 30 единиц техники. Два вертолета МИ-8 акимата ВКО", - указано в сообщении.

Работе с огнём​ мешает труднодоступная горная местность, поэтому доставка десанта производится с помощью вертолётов. Также осуществлено 14 сбросов воды, объемом 35 тонн. Угрозы населённым пунктам нет, отметили спасатели.

Напомним, за минувшие выходные в ВКО произошли сразу 15 масштабных пожаров, в результате которых уничтожены горнолыжная база, жилые дома и автомобили.

Видео: t.me/qr_tjm
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#Пожар #мчс #ВКО
Журналист
Сегодня, 14:49
403
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