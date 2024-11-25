В ВКО оперативно потушена загоревшаяся баня

В городе Усть-Каменогорск во дворе частного дома загорелась баня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на небольшой площади. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

Причина возгорания устанавливается.