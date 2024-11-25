  • 25 Ноября, 07:18
  • BAIGENEWS

В ВКО оперативно потушена загоревшаяся баня

Пожар оперативно потушен

Сегодня, 06:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29
111
Фото: pixabay.com

В городе Усть-Каменогорск во дворе частного дома загорелась баня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на небольшой площади. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Самое читаемое

Наверх