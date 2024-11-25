В ВКО оперативно потушена загоревшаяся баня
Пожар оперативно потушен
Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
111Фото: pixabay.com
В городе Усть-Каменогорск во дворе частного дома загорелась баня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на небольшой площади. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
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