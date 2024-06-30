В ВКО мужчина забрался на скалу и не мог спуститься

В Глубоковском районе ВКО спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно спуститься со скалы, передаёт BaigeNews.kz.

Неподалёку от села Ново-Ульбинка очевидец услышал зов о помощи и вызвал спасателей на место, откуда доносились просьбы. Взобравшимся на скалу оказался мужчина 1991 года рождения.

К нему на помощь прибыли сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО. Очевидец проводил их до участка,где находился заблудившийся мужчина.

"На нем были лёгкая майка и шорты, спасатели надели ему специальный костюм, спасательный жилет и перевели через водоём. Затем доставили до областного центра. В медицинской помощи путник не нуждался", — рассказали в ДЧС ВКО.

В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.