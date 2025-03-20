В ВКО мужчина оглушил женщину куском льда и ограбил её
Пьяный мужчина напал на жительницу Алтая и ограбил её у подъезда.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В полицию района Алтай обратилась местная жительница, сообщив, что возле подъезда на неё напал неизвестный, ударил по голове тяжёлым предметом и похитил сумку с документами и деньгами, передаёт BaigeNews.kz.
Стражи порядка оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия. В результате был идентифицирован и задержан 32-летний местный житель.
Как выяснилось, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил женщину куском льда, после чего похитил её вещи. Позже злоумышленник выбросил украденную сумку в мусорный бак.
Стражи порядка возбудили уголовное дело, суд санкционировал домашний арест для подозреваемого.
"Проводятся необходимые экспертизы, досудебное расследование продолжается", - прокомментировали в ДП.
Самое читаемое