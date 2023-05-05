В ВКО клещи покусали уже более 400 человек

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Число укусов клещами в Восточно-Казахстанской области с потеплением выросло до 440. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 2 мая 2023 года на эндемичных территориях области с укусами клещей обратились всего 446 человека, из них число детей до 14 лет – 144, что составляет 33 процента пострадавших лиц. За текущий период на территории области случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. По результатам многолетнего эпидемиологического анализа первые случаи заболевания в ВКО регистрируются с мая месяца", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество укусов клещей снизилось на 259 случаев, в 2022 году эти насекомые укусили 705 человек.

Для профилактики иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 423 человека, остальные 23 не стали делать укол из-за позднего обращения за медицинской помощью, по медицинским показаниям, личному отказу и укусы произошли на не эндемичной территории.

Врачи напомнили, что в Восточно-Казахстанской области постоянно действуют природные очаги клещевого энцефалита, существующие вне зависимости от человека, это территории Глубоковского, Алтай, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского, Самарский район и окрестности городов Риддер, Усть-Каменогорск.