В ВКО избивали находящегося под опекой ребёнка

В Усть-Каменогорске несовершеннолетний ребёнок, находящийся под опекой, подвергался физическому насилию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РК.

Сообщается, что информация по факту побоев несовершеннолетней девочки поступила от регионального специалиста ресурсного центра "Дом мамы".

На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выяснилось, что девочка сбегала из дома несколько раз, а после возвращения были обнаружены следы физического насилия, а также кожных заболеваний. Физическое и психологическое состояние подростка оценили как неудовлетворительное

Комиссия по делам несовершеннолетних Усть-Каменогорска рекомендовала городским органам опеки и попечительства рассмотреть вопрос о лишении опекуна прав в связи с неисполнением обязанностей. Центру адаптации несовершеннолетних было рекомендовано подать заявление по факту нанесения побоев девочке.

"Однако указанные уполномоченные органы вернули ребёнка в ту семью, где он возможно подвергался насилию, не приняв мер по установлению обстоятельств факта нанесения побоев", – указывается в пресс-релизе.

Полиция начала досудебное расследование по статье 109-1 часть 1 УК РК по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.