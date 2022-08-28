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В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём
В Восточно-Казахстанской области катастрофически обмелел водоем - единственное место в округе, где можно купаться и рыбачить. Ситуацию прокомментировали в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
Жители пригорода Усть-Каменогорска забили тревогу по поводу резкого обмеления пруда-накопителя, который находится недалеко от села Опытное поле. По их словам, водоем мелеет на глазах. Уровень воды в пруду регулируется. Недавно жители заметили, что специальные задвижки, предназначенные для регуляции, кто-то привел в негодность.
В управлении природных ресурсов сообщили, что пруд-накопитель на ручье Жуковка находится на балансе КГП "Шығыс су қоймалары".
"В 2018 году было проведено многофакторное обследование гидротехнического сооружения (ГТС) с выдачей экспертного заключения. Согласно заключению, некоторые элементы находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, из-за чего гидротехническое сооружение требует капитального ремонта. В связи с отсутствием бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации капитальный ремонт плотины не производился", - сообщили в управлении.
С учетом состояния ГТС предприятие не имеет права наполнять водоем выше уровня мертвого объема.
"В случае наполнения водоема существует угроза прорыва тела плотины и возникновения чрезвычайной ситуации", — пояснили в госучреждении.
Проверили чиновники и информацию о порче задвижек. 26 августа на пруд отправились сотрудники управления и аким Опытнопольского сельского округа.
"Неизвестные демонтировали редукторы на задвижках, — подтвердили в управлении природных ресурсов. — Сами задвижки были полностью открыты, что и привело к резкому опорожнению водоема. Задвижки закрыли".
По поводу кражи редукторов КГП "Шығыс су қоймалары" подаст заявление в полицию.
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