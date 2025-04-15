В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области огнеборцы МЧС борются с загоранием камыша и сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, на участке Шубырагаш, расположенном в Биржанском сельском округе произошло возгорание камыша и сухой растительности.

Очаг возгорания находится на открытой труднодоступной болотистой местности.

Силы МЧС и лесников борются с огненной стихией.

Тушение осложняется ветром с порывами достигаюшими 19–20 м/с.

В ликвидации задействованы 85 человек личного состава и 15 единиц техники МЧС, лесхоз, МИО.