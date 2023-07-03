В ВКО горит 200 гектаров камыша

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По информации акимата Улгили-Малшинского сельского округа, привлечение сил и средств органов государственной противопожарной службы не требуется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

2 июля около 11 часов дня от местных исполнительных органов Улгили-Малшинского сельского округа поступило сообщение что в 50 километрах от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло загорание камыша.

На место происшествия незамедлительно выехали представители профильных служб местных исполнительных органов, которыми осуществляется окарауливание.

В настоящее время ориентировочная площадь возгорания составляет 200 гектаров. Угрозы населённым пунктам, а также жертв и пострадавших нет.