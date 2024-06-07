В ВКО должники по алиментам спускали миллионы в букмекерских конторах
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Как отметили в областной прокуратуре, некоторые недобросовестные родители уклоняются от выполнения обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
По данным надзорного органа, с начала года к административной ответственности привлекли 42-х должников, к уголовной — 14, объявлены в розыск 32 человека.
"Установлены 75 злостных неплательщиков с общим долгом 84 миллиона тенге в пользу 98 детей. Должники на протяжении последних трех лет делали ставки в букмекерских конторах и безвозвратно внесли на их счета более ста миллионов тенге, которые могли направить на выплату алиментов", - отметили в прокуратуре.
После разъяснительной работы с такими неплательщиками должники самостоятельно (через мобильное приложение "еGov-Mobile") выставили запрет на участие в азартных играх.
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