В ВКО десять человек отравились угарным газом

С начала отопительного сезона угарным газом отравились 10 человек, в том числе восемь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как отметили в ДЧС ВКО, всем пострадавшим понадобилась госпитализация. Причинами происшествий стали нечищеные дымоходы, закрытые заслонки и ненадлежащее состояние печей.

Сотрудники ДЧС ВКО обошли уже порядка 100 000 домов с целью разъяснения жителям правил пожарной безопасности. Кроме того, в домах людей из социально уязвимых категорий установили более 2 000 датчиков угарного газа.

"В ходе рейдов выявлено 22 000 домов, где жители нарушают правила пожарной безопасности", — добавили в пресс-службе.

Около половины всех нарушений связаны с неправильной эксплуатацией печей.