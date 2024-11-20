В Венгрии состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
132Фото: akorda.kz
На площади львов Королевского дворца Будапешта состоялась официальная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.
Начальник почётного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем. Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.
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