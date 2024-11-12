В Венесуэле прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Сильный взрыв на газоперерабатывающем заводе Muscar произошел в венесуэльском штате Монагас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на новостной сайт LaPatilla.

Пользователи в социальных сетях пишут, что после первого сильного взрыва произошла еще серия. К слову, население, живущее недалеко от газового комплекса, было эвакуировано. Движение на дорогах в этом районе ограничено.

По данным портала, несколько человек считаются погибшими, также есть госпитализированные с ожогами разной степени тяжести. Не менее трех человек были доставлены в госпиталь государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Кроме того, несколько человек числятся пропавшими без вести, однако официального подтверждения информации не было.