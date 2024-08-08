В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из-за угрозы терактов

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене были отменены из-за угрозы террористических актов. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"После подтверждения от правительственных чиновников о готовящемся теракте на стадионе Ernst Happel у нас нет иного выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности", - написал организатор мероприятий Barracuda Music в соцсети Instagram.

Телеканал NBC News пояснил, что в этот же день были арестованы двое мужчин по подозрению в подготовке террористических атак на крупные мероприятия в Вене, включая предстоящие концерты Свифт.

NBC News добавил, что директор венской полиции Франц Руф и начальник полиции Герхард Пюрстль на пресс-конференции сообщили, что одним из арестованных полицией был 19-летний мужчина, который, предположительно, присягнул на верность ТГИЛ.

Также, по данным телеканала, саперы обнаружили химические вещества во время его ареста. Следователи работают над тем, чтобы определить, могли ли эти вещества быть использованы для создания бомбы.