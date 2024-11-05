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В Великобритании зафиксированы новые случаи оспы обезьян

Сегодня, 10:07
АВТОР
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Toby Melville / Getty Images Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Фото: Toby Melville / Getty Images

Еще два случая заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлены в Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на заявление британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

В конце октября ведомство сообщило о первом выявленном случае. Он был зафиксирован в Лондоне, речь шла о человеке, который недавно побывал в странах Африки. Больные находятся под наблюдением специалистов в Лондоне.

"Два случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib были выявлены среди людей, имевших бытовые контакты с первым заразившимся", — говорится в сообщении.

 Больные находятся под наблюдением специалистов в Лондоне.

В UKHSA отметили, что число подтвержденных случаев заболевания выросло до трех. но риск для населения "остаётся низким".

"Общий риск для населения Великобритании остается низким. Мы работаем с партнерами, чтобы убедиться, что все контакты заболевших выявлены и с ними связались, чтобы снизить риск дальнейшего распространения", — сказала главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс.

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