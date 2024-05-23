В Великобритании одобрили роспуск парламента

Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента Премьер Британии Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом сообщил РБК, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы в парламент состоятся 4 июля, они обновят состав палаты общин, всего там 650 мест. Лидер партии, которая получит большинство кресел, станет новым премьер-министром.

"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс, или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности", — сказал Сунак, выступая с обращением перед входом на Даунинг-стрит, 10.

Он отметил, что благодаря работе правительства страны удалось в том числе справиться с инфляцией и увеличить государственную пенсию.

"Мы снизили налоги на инвестиции и воспользовались возможностями Brexit, чтобы сделать эту страну лучшей в мире для развития бизнеса", — отметил Риши Сунак.

Предыдущие выборы в парламент прошли в 2019 году, победу на них одержала Консервативная партия. С тех пор партия пережила ряд кризисов, из-за чего пост премьера перешел от Бориса Джонсона к Лиз Трасс, а затем к Сунаку. Последний возглавляет правительство с октября 2022 года.