В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II

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В Великобритании и более чем в 50 странах британского содружества начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Планируется, что траур продолжится до похорон королевы, которые состоятся через 10 дней после её ухода из жизни. По всей стране, в соответствии с протоколом, приспущены государственные флаги. На время траура в Великобритании отменили крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи и матчи по крикету. Отдельные британские телеканалы, в том числе BBC One, изменили сетку вещания.

Елизавета II правила Великобританией в течение 70 лет, с 1952 года. Она пробыла на троне дольше всех британских монархов, и являлась старейшим главой государства в мире.

Ожидается, что тело её величества Елизаветы II в ближайшее время доставят в Букингемский дворец - официальную резиденцию британского монарха, где оно пробудет пять дней.

Официально причину смерти королевы не называют, но в феврале сообщалось, что Елизавета заразилась коронавирусом, после чего испытывала сложности с передвижением. Летом она передала часть своих полномочий сыну Чарльзу.