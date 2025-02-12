В Великобритании будут защищать права казахстанцев, приезжающих на сезонную работу
Страны будут сотрудничать по вопросам трудовой миграции.
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В Лондоне подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Казахстана и Службой по противодействию эксплуатации и нарушениям трудового законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере трудовой миграции, передаёт BaigeNews.kz.
Документ подписан заместителем министра иностранных дел РК Романом Василенко и госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.
Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям:
- обмен информацией об условиях и процедурах временного трудоустройства граждан Республики Казахстан на территории Великобритании;
- обмен информацией о деятельности частных агентств занятости, направляющих работников из Республики Казахстан в Великобританию для трудовой деятельности, а также подтверждение их деятельности в соответствии с законодательством принимающего государства;
- взаимное сотрудничество, направленное на обеспечение и защиту трудовых и социальных прав граждан Республики Казахстан в период их трудовой деятельности на территории Великобритании, в том числе в рамках сезонной рабочей визы Тier-5 (seasonal worker visa);
- обмен информацией о востребованных рабочих специальностях и необходимой профессиональной подготовке граждан Республики Казахстан.
"Подписание данного меморандума является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в сфере защиты трудовых прав", - говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения РК.