В Лондоне подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Казахстана и Службой по противодействию эксплуатации и нарушениям трудового законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере трудовой миграции, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписан заместителем министра иностранных дел РК Романом Василенко и госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям:

обмен информацией об условиях и процедурах временного трудоустройства граждан Республики Казахстан на территории Великобритании;

обмен информацией о деятельности частных агентств занятости, направляющих работников из Республики Казахстан в Великобританию для трудовой деятельности, а также подтверждение их деятельности в соответствии с законодательством принимающего государства;

взаимное сотрудничество, направленное на обеспечение и защиту трудовых и социальных прав граждан Республики Казахстан в период их трудовой деятельности на территории Великобритании, в том числе в рамках сезонной рабочей визы Тier-5 (seasonal worker visa);

обмен информацией о востребованных рабочих специальностях и необходимой профессиональной подготовке граждан Республики Казахстан.