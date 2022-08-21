В Великобритании бастуют железнодорожники

Фото: travel.ru

Железнодорожники Великобритании вновь бастуют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. Работники железнодорожного транспорта требуют повышения зарплат на фоне высокой инфляции.

Невыход на работу десятков тысяч железнодорожников не мог не отразиться на работе железнодорожного транспорта в выходные дни: по расписанию ходит лишь пятая часть поездов, а в некоторых районах страны движение остановлено полностью.

Этим летом стачки проходят в ряде отраслей экономики Великобритании. Занятые в них люди добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда, указывает агентство AFP. Ситуацию усугубило заявление властей о намерении реформировать систему.

"Мы не можем мириться с тем, что нас запугивают или обманывают, заставляя соглашаться на невыгодные условия для наших членов. В случае, если не будет достигнут компромисс по вопросу повышения заработной платы и улучшения условий труда, возможны новые забастовки", - заявил лидер профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников Мик Линч.

Между тем министр транспорта Великобритании Грант Шэппс раскритиковал профсоюзы, организующие стачки. Как он заявил, их "скоординированный подход" к организации забастовок показывает, что они преследуют цель причинить как можно больше страданий людям по всей стране.

Текущая забастовка железнодорожников создала проблемы для туристов, для многочисленных футбольных фанатов и поклонников крикета, направляющихся на матчи, а также для тех, кто собирался отправиться на один из летних фестивалей или в отпуск. Как сообщается, стачка продлилась до утра 21 августа.

Организованная 20 августа забастовка железнодорожников последовала за аналогичной стачкой, состоявшейся 18 августа, и забастовкой транспортников Лондона, прошедшей днём позднее.

По официальным данным, в июле инфляция в Великобритании превысила 10 процентов в годовом выражении и стала максимальной за последние четыре десятилетия. Резкий рост цен на продукты питания и энергоносители нанёс ущерб миллионам людей. Согласно прогнозам Банка Англии, инфляция в 2022 году превысит 13 процентов, что грозит британской экономике глубокой и длительной рецессией.