В Ватикане 7 мая начался конклав — тайное собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский. Процесс проходит после смерти Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Cи.

В этом году в конклаве участвуют 133 кардинала младше 80 лет — это крупнейшее собрание в истории. Голосование проходит в Сикстинской капелле, где утром кардиналы дали клятву хранить полную тайну. С этого момента их связь с внешним миром полностью отключена: установлены глушилки, а все помещения проверены на прослушку.

Первый раунд голосования состоится вечером 7 мая. Если ни один из кандидатов не получит двух третей голосов, над Ватиканом поднимется черный дым — знак того, что новый понтифик пока не выбран. Белый дым сообщит о его избрании.

Кардиналы размещены в гостевом доме Domus Santa Marta, где продолжаются неформальные обсуждения — именно за трапезами зачастую формируются альянсы и выдвигаются фавориты.

Декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, открывший мессу перед началом голосования, призвал участников "отбросить личное" и выбрать лидера, способного сохранить единство Церкви в непростое время.

Если Папа не будет избран с первого раза, голосование продолжится на следующий день. История знает как затянувшиеся на годы конклавы, так и стремительные выборы, занявшие менее суток.

Напомним, Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны прошли 26 апреля.