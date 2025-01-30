В Вашингтоне достали из воды 28 тел погибших в авиакатастрофе
По данным источника журналистов, на месте крушения чёрные ящики пока не обнаружили.
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Тела 28 погибших извлекли из реки на месте авиакатастрофы у Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz.
Как заявил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли на пресс-конференции, по имеющимся данным, выживших в результате столкновения самолёта и вертолёта в воздухе над рекой Потомак нет.
"Сейчас мы находимся на этапе, когда переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие", - сказал он.
По его словам, обнаружены тела 27 погибших из пассажирского самолёта и тело члена экипажа военного вертолёта.
По данным источника NBC News в Национальном совете по безопасности на транспорте, на месте крушения пока не обнаружено чёрных ящиков.
Напомним, около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла крупнейшая за последние 15 лет в США авиакатастрофа: пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку. На борту было 64 человека, включая экипаж.
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