В вагоне с углём пытался уехать из Павлодара в РФ объявленный в розыск мужчина

34-летний мужчина, находящийся в розыске, пытался попасть в Россию, спрятавшись в товарном поезде с углём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пограничники задержали мужчину в Алтайском крае. Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Кулунда" его нашли под насыпью угля. Уточняется, что мужчина хотел приехать в Россию на поезде из Павлодара, чтобы скрыться от правосудия: он находится в розыске в Казахстане, поэтому ему запрещено въезжать на территорию РФ.

Мужчине грозит 4 года уже в российской тюрьме за незаконное пересечение госграницы РФ.