В вагоне с углём пытался уехать из Павлодара в РФ объявленный в розыск мужчина
Сегодня, 02:08
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Сегодня, 02:08Сегодня, 02:08
187Фото: pixabay.com/иллюстративное
34-летний мужчина, находящийся в розыске, пытался попасть в Россию, спрятавшись в товарном поезде с углём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Пограничники задержали мужчину в Алтайском крае. Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Кулунда" его нашли под насыпью угля. Уточняется, что мужчина хотел приехать в Россию на поезде из Павлодара, чтобы скрыться от правосудия: он находится в розыске в Казахстане, поэтому ему запрещено въезжать на территорию РФ.
Мужчине грозит 4 года уже в российской тюрьме за незаконное пересечение госграницы РФ.
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