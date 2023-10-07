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В вагоне с углём пытался уехать из Павлодара в РФ объявленный в розыск мужчина

Сегодня, 02:08
АВТОР
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pixabay.com/иллюстративное Сегодня, 02:08
Сегодня, 02:08
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Фото: pixabay.com/иллюстративное

34-летний мужчина, находящийся в розыске, пытался попасть в Россию, спрятавшись в товарном поезде с углём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пограничники задержали мужчину в Алтайском крае. Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Кулунда" его нашли под насыпью угля. Уточняется, что мужчина хотел приехать в Россию на поезде из Павлодара, чтобы скрыться от правосудия: он находится в розыске в Казахстане, поэтому ему запрещено въезжать на территорию РФ.

Мужчине грозит 4 года уже в российской тюрьме за незаконное пересечение госграницы РФ.

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