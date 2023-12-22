В Узбекистане запретили проводить корпоративы за счёт бюджета
Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
107Фото: Газета.uz
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил всем государственным организациям проводить новогодние корпоративы за счёт бюджета и внебюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.uz.
В частности, премьер запретил всем государственным организациям, компаниям, банкам с госдолей, а также хокимиятам организовывать корпоративы, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств.
При этом руководству и работникам не запрещается проводить праздничные мероприятия за счёт собственных средств.
Глава правительства запрещал проводить праздничные мероприятия за счёт бюджета и в прошлом году.
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