В Узбекистане запретили проводить корпоративы за счёт бюджета

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил всем государственным организациям проводить новогодние корпоративы за счёт бюджета и внебюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.uz.

В частности, премьер запретил всем государственным организациям, компаниям, банкам с госдолей, а также хокимиятам организовывать корпоративы, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств.

При этом руководству и работникам не запрещается проводить праздничные мероприятия за счёт собственных средств.

Глава правительства запрещал проводить праздничные мероприятия за счёт бюджета и в прошлом году.