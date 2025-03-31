В Узбекистане произошел взрыв в мечети
Шесть человек пострадали в результате ЧП.
Сегодня, 16:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
151Фото: Central Asia media
Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.
Отметим, руководство и сотрудники ГУЧС региона прибыли на место происшествия, и ситуация была взята под полный контроль.
По предварительным данным, в результате инцидента 6 человек получили телесные повреждения.
Ранее мы сообщали, что в Щучинске от взрыва котла в бане погиб рабочий.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу