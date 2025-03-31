Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Отметим, руководство и сотрудники ГУЧС региона прибыли на место происшествия, и ситуация была взята под полный контроль.

По предварительным данным, в результате инцидента 6 человек получили телесные повреждения.

Ранее мы сообщали, что в Щучинске от взрыва котла в бане погиб рабочий.