В Узбекистане проходят парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Узбекистане.Всего зарегистрировано около 19,945 миллиона избирателей. За места в Законодательной палате борются 875 кандидатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши (областей, районов и городов) проходят в Узбекистане 27 октября с 8:00 до 20:00. Некоторую статистику по выборам на брифинге в воскресенье привёл председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

"В Узбекистане действуют 11 028 избирательных участков. В 40 странах при дипломатических и консульских учреждениях Узбекистана открыто 57 участков.

Первыми (в 4:00 по Ташкенту) открылись участки в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Индии. Последними закроются участки в США (в 5:00 понедельника по Ташкенту). Всего зарегистрировано 19 944 859 избирателей. За рубежом зарегистрировано 165 631 избиратель. На выборах впервые тестируется электронная система голосования. Она доступна на 10 участках в Ташкенте", — сообщил Низамходжаев.

Выборы в парламент впервые проводятся на основе смешанной системы: 75 депутатов — по одномандатным округам по мажоритарной системе и 75 — по пропорциональной системе по партийным спискам.

В выборах участвуют все 5 зарегистрированных в стране политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат".

Партии выдвинули всего 875 кандидатов в Законодательную палату, 3625 — в областные и Ташкентский городской кенгаши народных депутатов и 24 850 — в районные и городские кенгаши.

Нарушений со стороны партий и кандидатов в ходе предвыборной агитации, проходившей с 22 сентября по 25 октября, не было, заявили в ЦИК.

За выборами наблюдают более 800 зарубежных и международных наблюдателей.

Количество наблюдателей от партий — 55 тысяч, от органов самоуправления граждан — более 10 тысяч.

На некоторых участках в районах и городах, как и на предыдущих выборах, установлены видеокамеры.