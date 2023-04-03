В Узбекистане чиновники совращали детдомовских девочек

Фото: Podrobno.uz

Трем девочкам из хорезмского детдома, которых насиловали чиновники, обеспечили безопасность. Об этом сегодня сообщила заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента Саида Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

Накануне Узбекистан потрясла страшная новость из Хорезма. Местные чиновники на протяжении длительного времени совращали и насиловали несовершеннолетних девочек из местного детского дома. Хуже всего то, что суд по итогам рассмотрения дела не отправил их на длительные сроки в тюрьму, где знают, что делать с такими мерзавцами, а просто ограничил им свободу, разрешив находиться дома.

Мирзиёева отметила, что безопасность, моральное и физическое восстановление девочек сейчас являются главным приоритетом.

"Одновременно мы должны заниматься созданием системы реагирования на подобные случаи и, главное, их предотвращения. Пришло время ужесточить законы и создать нормы абсолютной нетерпимости к насилию. На всех уровнях", – отметила она.

По словам Мирзиёевой, единственное, что дает надежду во всей этой ситуации, – это гласность и голос гражданского общества, без которого мы бы, возможно, были слепы к происходящему вокруг.

"Насилие было всегда, но именно сейчас благодаря открытости мы говорим о нем громко, и у нас появились реальные ресурсы для борьбы с ним", – добавила она.

Она заметила, что заявленные обязательства Узбекистана по свободе слова и медиа дают плоды, пусть даже все это происходит очень болезненно для всех. Система не выстраивается за один день, это долгий путь и борьба интересов. И сегодня голос, свободно озвучивающий проблемы, слышен как никогда громко.