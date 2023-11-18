В Узбекистане разбился вертолёт Минобороны, экипаж погиб

Министерство обороны Узбекистана сообщило о крушении вертолёта ведомства. В результате аварии экипаж воздушного судна погиб, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о случившемся министерство обороны Узбекистана опубликовало в своём Telegram-канале.

Авария произошла 17 ноября в 20:15 на полигоне "Каттакурган".

"Вертолёт Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих", — говорится в сообщении министерство обороны Республики Узбекистан.