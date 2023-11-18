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В Узбекистане разбился вертолёт Минобороны, экипаж погиб

Сегодня, 02:04
АВТОР
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пресс-службы Минобороны Узбекистана Сегодня, 02:04
Сегодня, 02:04
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Фото: пресс-службы Минобороны Узбекистана

Министерство обороны Узбекистана сообщило о крушении вертолёта ведомства. В результате аварии экипаж воздушного судна погиб, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о случившемся министерство обороны Узбекистана опубликовало в своём Telegram-канале.

Авария произошла 17 ноября в 20:15 на полигоне "Каттакурган".

"Вертолёт Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих",  говорится в сообщении министерство обороны Республики Узбекистан.

По информации gazeta.uz"Каттакурган"  крупнейший военный полигон Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.

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