Владелицу собак в Усть-Каменогорске оштрафовали за то, что она оставила питомцев на несколько часов в квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Хозяйка собак комментировать инцидент отказалась. Её юрист пояснил, что женщина уже не первый год содержит в квартире трёх питомцев. В тот день она буквально на несколько часов ушла по своим делам. И эта короткая отлучка обернулась для неё штрафом в 39 тысяч тенге.

"Есть в законе об ответственном обращении с животными такое понятие как безнадзорность животных, если взять словарь, то без присмотра и безнадзорность – это синонимы. В данном случае в протоколе отмечено, что собака находилась без присмотра. И женщина в настоящий момент это обжалует в суде. У меня возникает вопрос, а сами судьи собак, кошек и попугаев одних дома не оставляют?" - сказал юрист Алексей Божков.

Разбираясь в этом деле Алексей выяснил, что собаки лаяли, и один из соседей вызвал участкового. Когда хозяйка была на работе страж порядка оформил протокол за невыполнение требований по содержанию домашних животных. Согласно статье - владелец в первый раз должен заплатить 10 минимальных расчётных показателей, при повторном нарушении эта сумма удваивается.

"В полицию поступило обращение от жителя областного центра о том, что у соседей по лестничной площадке беспокойно ведут себя домашние животные. На место был направлен участковый инспектор. В результате владелица трёх собак привлечена к ответственности, в отношении неё составлен протокол. Собранные материалы направлены в суд", - заявили в департаменте полиции ВКО.

Стражи порядка пояснили, что пока такой случай со штрафом в регионе единственный. Однако владельцев собак и кошек он не на шутку взволновал.

Серафима Березовская хозяйка французского бульдога Були. После нашумевшего случая, внимательно изучила правила содержания и выгула домашних животных. По её словам, там чётко сказано, покидая надолго питомца, хозяин должен поместить его на временное содержание в приют для домашних животных, передать на временное содержание к третьим лицам или поместить в гостиницу. Однако стоит это удовольствие от 2 до 4 тысяч тенге в сутки и пользоваться этой услугой просто уходя на работу - накладно.

"Все знают, если ты уезжаешь далеко, есть зоо отели, у нас в городе их три, потому что, уезжая, сама собак оставляла там. Приезжаешь - забираешь. А когда собака на день остаётся дома, ты ушёл в гости, на работу - это норма, то что могут лаять, тоже норма. И дома собака в безопасности", - сказала Серафима Березовская.

Созданный прецедент, как считают многие владельцы питомцев, может стать тенденцией, когда людям не нравятся собаки, кошки или другие питомцы соседей. И по заявлениям полицейским придется выезжать на каждый лай или мяуканье, который будет слышен из квартиры.