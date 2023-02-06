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Лента новостей

Фото Елена Бредихина Сегодня, 17:33
200
Сегодня, 17:33
200
Фото: Фото Елена Бредихина

В Усть-Каменогорске "заминировали" суд

В полицию сообщили, что в здании городского суда заложено взрывное устройство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"6 февраля около 15:50 поступило сообщение, что в здании на улице К.Кайсенова, 55 заложено взрывное устройство", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО. - В целях безопасности людей эвакуировали. Ведется проверка.

Добавим, что по указанному адресу находится Усть-Каменогорский городской суд, где рассматриваются гражданские дела.

Напомним, 6 февраля неизвестные также "заминировали" среднюю школу № 11.

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#Усть-Каменогорс #суд #заминировали
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:33
200
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