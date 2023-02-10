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yk-news.kz Сегодня, 13:50
250
Сегодня, 13:50
250
Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ

Учащихся нескольких учебных заведений эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на YK-news.kz.

"10 февраля поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в нескольких школах Усть-Каменогорска", - сообщили в ДП ВКО.

По информации читателей, речь идет, к примеру, о школах №№ 4, 7, 10, 11, 12 и 18.

"Проводится проверка и осмотр объектов", - добавили в полиции.

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#Усть-Каменогорс #заминировали #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:50
250
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