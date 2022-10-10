open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • В Усть-Каменогорске заливают трещины, чтобы сохранить дороги
yk.kz Сегодня, 05:40
466
Фото: yk.kz

В Усть-Каменогорске заливают трещины, чтобы сохранить дороги

Специалисты компании "Таза Оскемен" на проезжей части некоторых улиц заливают битумом асфальт в том месте, где он треснул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

В компании отмечают, что процесс образования трещин неизбежен: их создает влага, то замерзая, то оттаивая. Даже минимальные трещины за зиму могут стать серьёзными ямами и представлять значительную угрозу безопасности дорожного движения. А если такой дефект устранить сразу, залив битумом, можно избежать такого развития событий и обеспечить полноценную эксплуатацию покрытия на протяжении многих лет.

Такие работы уже завершены на проспекте Казыбек Би и улице Бруно Рейша, продолжаются на Самарском шоссе. Потом планируется перейти на проспект Абая. Общий охват – 35 тысяч погонных метров.

"В соответствии с технологией производства, заливка в осенний период, способом заливки трещин горячим битумом после их предварительной очистки воздушным потоком компрессора. После непосредственной заливки швы посыпаются песком в качестве защитного слоя и предотвращения налипания битума к колесам автомобилей", - рассказали на коммунальном предприятии. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 05:40
466
Поделитесь:
Наверх