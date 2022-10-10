В Усть-Каменогорске заливают трещины, чтобы сохранить дороги

Фото: yk.kz

Специалисты компании "Таза Оскемен" на проезжей части некоторых улиц заливают битумом асфальт в том месте, где он треснул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

В компании отмечают, что процесс образования трещин неизбежен: их создает влага, то замерзая, то оттаивая. Даже минимальные трещины за зиму могут стать серьёзными ямами и представлять значительную угрозу безопасности дорожного движения. А если такой дефект устранить сразу, залив битумом, можно избежать такого развития событий и обеспечить полноценную эксплуатацию покрытия на протяжении многих лет.

Такие работы уже завершены на проспекте Казыбек Би и улице Бруно Рейша, продолжаются на Самарском шоссе. Потом планируется перейти на проспект Абая. Общий охват – 35 тысяч погонных метров.