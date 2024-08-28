  • 28 Августа, 09:39
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В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями

Сегодня, 09:25
АВТОР
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В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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ДТП произошло 27 августа на регулируемом перекрестке проспекта Сатпаева - улицы Жибек жолы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"Водитель Hyundai Accent был в утомленном состоянии и уснул за рулем, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с четырьмя движущимися легковушками. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

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