В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями

ДТП произошло 27 августа на регулируемом перекрестке проспекта Сатпаева - улицы Жибек жолы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"Водитель Hyundai Accent был в утомленном состоянии и уснул за рулем, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с четырьмя движущимися легковушками. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.