В Усть-Каменогорске во время движения сгорел автомобиль
Сегодня, 17:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
81Фото: ДЧС ВКО
Автомобиль сгорел во время движения на проспекте Шакарима в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации ДЧС ВКО, причина возгорания авто устанавливается.
"Транспортное средство марки Daewoo Lacetti загорелось во время движения. Общая площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра. Причина произошедшего устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
В ДЧС добавили, что с начала 2023 года в области произошло более 80 автопожаров.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей
- Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара