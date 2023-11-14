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В Усть-Каменогорске во время движения сгорел автомобиль

Сегодня, 17:58
АВТОР
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ДЧС ВКО Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: ДЧС ВКО

Автомобиль сгорел во время движения на проспекте Шакарима в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации ДЧС ВКО, причина возгорания авто устанавливается.

"Транспортное средство марки Daewoo Lacetti загорелось во время движения. Общая площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра. Причина произошедшего устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В ДЧС добавили, что с начала 2023 года в области произошло более 80 автопожаров.

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