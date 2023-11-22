В Усть-Каменогорске убили парня возле заведения общепита
Сегодня, 10:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
174Фото: Baigenews.kz
Из-за конфликта по предварительным данным произошедшего в кафе, 25-летний парень получил смертельное ранение острым предметом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации очевидцев, преступление произошло на улице Лихарева. Мужчину 1998 года рождения ранили каким-то острым предметом. Пострадавший скончался.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП ВКО.
Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство).
Самое читаемое
- Преподаватель домогался студентки медуниверситета в Астане
- В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин
- Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей
- В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
- "Грозили изнасилованием" – мать солдата из Тараза заявила о неуставных отношениях