В Усть-Каменогорске убили парня возле заведения общепита

Из-за конфликта по предварительным данным произошедшего в кафе, 25-летний парень получил смертельное ранение острым предметом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, преступление произошло на улице Лихарева. Мужчину 1998 года рождения ранили каким-то острым предметом. Пострадавший скончался.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП ВКО.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство).